Covid: con la Toscana entrano in zona rossa anche Calabria e Val d'Aosta (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedi 29 marzo. Passano in area rossa le Regioni Calabria, Toscana e Val d'Aosta. La Regione Lazio passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza, ovvero da martedì 30 marzo. Il Veneto rimane in zona rossa. Come detto, niente zone gialle fino al 30 aprile L'articolo proviene da Firenze Post.

