Come impostare la massima qualità audio sui servizi di streaming (Di venerdì 26 marzo 2021) (Foto: Pixabay)Bastano pochi passaggi per impostare il proprio servizio di musica in streaming sulla massima qualità possibile offerta. Ecco una panoramica completa sui portali più utilizzati Come Spotify, Apple Music, YouTube Music e Amazon Music oltre che uno sguardo alle alternative che possono soddisfare gli appassionati più esigenti. Premessa: l'ascolto in alta definizione sotto traffico cellulare può generare un alto quantitativo di dati, un particolare da considerare se non si ha un'offerta con troppi gigabyte a disposizione. Spotify Disponibile solo con la versione a pagamento Spotify Premium, l'ascolto in alta qualità si spinge fino a 320 kbps e si può selezionare dalle impostazioni interne dell'applicazione, altrimenti di default su automatico. Da Android e ...

