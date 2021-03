Claudio Marchisio e la difficile malattia: “passavo inverni a grattarmi…” (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ex campione di calcio racconta la sua pesante malattia, e come ne ha risolto i problemi: “passavo inverni a grattarmi” Una rivelazione intima e personale quella dell’ex calciatore Claudio Marchisio, ricordato da tutti per il suo ruolo fondamentale nella Juventus dei sette scudetti consecutivi. Marchisio ha dichiarato di essere affetto da una malattia molto molto seria della pelle, la psoriasi, che lo ha costretto ad aprirsi ed a svelare cosa stesse succedendo al suo corpo: “Condividere il disagio per una malattia significa mostrarsi per quello che si è. Per fortuna la psoriasi con me è stata clemente: ne soffro solo sotto alle ginocchia. Chi la nota pensa che siano le cicatrici dei tacchetti degli avversari. Invece è questa ... Leggi su kronic (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ex campione di calcio racconta la sua pesante, e come ne ha risolto i problemi: “a grattarmi” Una rivelazione intima e personale quella dell’ex calciatore, ricordato da tutti per il suo ruolo fondamentale nella Juventus dei sette scudetti consecutivi.ha dichiarato di essere affetto da unamolto molto seria della pelle, la psoriasi, che lo ha costretto ad aprirsi ed a svelare cosa stesse succedendo al suo corpo: “Condividere il disagio per unasignifica mostrarsi per quello che si è. Per fortuna la psoriasi con me è stata clemente: ne soffro solo sotto alle ginocchia. Chi la nota pensa che siano le cicatrici dei tacchetti degli avversari. Invece è questa ...

