Autostrade | sanzione dell’Antitrust da 5 milioni per pratica commerciale scorretta

Per questo l'Autorità ha applicato una- pari al massimo edittale - di 5 milioni di euro.per l'Italia S.p. A. dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio ...L'Antitrust ha inflitto unadi 5 milioni di euro adper l'Italia per pratica commerciale scorretta. Secondo l'Autorità garante della concorrenza, la società 'non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti ...Antitrust: sanzione di 5 milioni ad Autostrade per l’Italia S.p.A. per pratica commerciale scorretta. La società non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persi ...Secondo l'authority, la società "non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di ...