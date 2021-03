Autocertificare il falso negli spostamenti non è un reato! La sentenza che cambia tutto

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ecco lache ci riguarda un po’ tutti da vicino nel momento in cui, per Dpcm, siamo invitati a portare ed esibire il famoso foglio con cui autocertifichiamo le motivazioni per le quali siamo in giro e non a casa. Accade a Milano. Un 24enne è stato assolto dal gup. Il giovane era finito sotto processo perpoiché aveva dichiarato con un’autocertificazione di rientrare a casa da lavoro ma in seguito i controlli lo hanno smentito. Giorni dopo il 14 marzo dello scorso anno, in pieno lockdown, quando il ragazzo è stato fermato per un controllo alla stazione di Cadorna ,un agente ha inviato una e-mail al titolare dell’esercizio dove aveva dichiarato di lavorare per verificare la veridicità della dichiarazione. È risultato vero il fatto che lavorasse lì, ma non altrettanto il resto: quel giorno non era di turno. Il giudice di Milano ...