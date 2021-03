Alessandro Venturelli, chi è il giovane scomparso nel nulla a Sassuolo (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi è Alessandro Venturelli, giovane scomparso il 5 dicembre 2020? Perchè il suo caso ora sembra legato a quello di Stefano Barilli? Il pubblico è rimasto particolarmente colpito dalla scomparsa del giovane Alessandro Venturelli, ventunenne che il 5 dicembre 2020 è uscito dalla propria casa senza fare più ritorno. A portare l’attenzione sul caso è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi èil 5 dicembre 2020? Perchè il suo caso ora sembra legato a quello di Stefano Barilli? Il pubblico è rimasto particolarmente colpito dalla scomparsa del, ventunenne che il 5 dicembre 2020 è uscito dalla propria casa senza fare più ritorno. A portare l’attenzione sul caso è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

QuiMediaset_it : A @QuartoGrado la vicenda di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, i due ventenni di Sassuolo e Piacenza scompar… - icittadini : Alessandro Venturelli scomparso, la procura di Modena indaga per sequestro di persona - PorroPaola : RT @chilhavistorai3: +++ La procura di #Modena indaga per sequestro di persona a carico di ignoti sulla scomparsa di Alessandro Venturelli… - news_modena : Alessandro Venturelli scomparso, la procura di Modena indaga per sequestro di persona -