"Vietato dire orso ammazzato". Le follie del policamente corretto (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Il saggista e pedagogista Franco Nembrini: "Lobby grandi o piccole, spesso danarose, impongono un'idea strumentale nel nome di una presunta minoranza" Ossessione per diritti civili, esaltazione vittimistica delle minoranze, cancel culture: l'ideologia del politicamente corretto, dai campus universitari degli Stati Uniti al mondo dello spettacolo, sta penetrando e modificando la nostra cultura occidentale. Un'ideologia che ci impone cosa dire e cosa non dire, e ha l'ambizione di riscrivere la storia secondo gli occhi della modernità, come del resto fa ogni ideologia totalitaria che si rispetti. Un fondamentalismo soft, ma pur sempre un fondamentalismo, che non lascia spazio a nessun tipo di confronto: chi non si adegua è omofobo, razzista, intollerante, nel migliore dei casi. I suoi sostenitori ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Il saggista e pedagogista Franco Nembrini: "Lobby grandi o piccole, spesso danarose, impongono un'idea strumentale nel nome di una presunta minoranza" Ossessione per diritti civili, esaltazione vittimistica delle minoranze, cancel culture: l'ideologia del politicamente, dai campus universitari degli Stati Uniti al mondo dello spettacolo, sta penetrando e modificando la nostra cultura occidentale. Un'ideologia che ci impone cosae cosa non, e ha l'ambizione di riscrivere la storia secondo gli occhi della modernità, come del resto fa ogni ideologia totalitaria che si rispetti. Un fondamentalismo soft, ma pur sempre un fondamentalismo, che non lascia spazio a nessun tipo di confronto: chi non si adegua è omofobo, razzista, intollerante, nel migliore dei casi. I suoi sostenitori ...

