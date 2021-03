Vaccino, D’Amato: su Regioni non si può fare di tutta l’erba un fascio (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Sulle Regioni eviterei di fare di tutt’erba un fascio, casomai bisognerebbe estendere le buone pratiche. Nel Lazio ieri abbiamo raggiunto il record delle somministrazioni con 25mila dosi in un solo giorno e siamo pronti a farne il doppio se arrivassero i quantitativi necessari dei vaccini. Siamo la Regione che ha vaccinato di piu’ gli anziani e le categorie vulnerabili.” “Presto gli hub apriranno anche in orario notturno, ma dobbiamo avere garanzia delle forniture. Ad oggi non sappiamo, ad esempio, quanto arrivera’ nel prossimo mese di maggio nonostante siano gia’ aperte le prenotazioni, da venerdi’ anche per la classe 68-69 anni.” “Non basta comunicare i quantitativi trimestrali, che peraltro quasi mai sono stati rispettati nel passato, ma serve avere un quadro delle forniture quindicinali e soprattutto in questa fase e’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Sulleeviterei didi tutt’erba un, casomai bisognerebbe estendere le buone pratiche. Nel Lazio ieri abbiamo raggiunto il record delle somministrazioni con 25mila dosi in un solo giorno e siamo pronti a farne il doppio se arrivassero i quantitativi necessari dei vaccini. Siamo la Regione che ha vaccinato di piu’ gli anziani e le categorie vulnerabili.” “Presto gli hub apriranno anche in orario notturno, ma dobbiamo avere garanzia delle forniture. Ad oggi non sappiamo, ad esempio, quanto arrivera’ nel prossimo mese di maggio nonostante siano gia’ aperte le prenotazioni, da venerdi’ anche per la classe 68-69 anni.” “Non basta comunicare i quantitativi trimestrali, che peraltro quasi mai sono stati rispettati nel passato, ma serve avere un quadro delle forniture quindicinali e soprattutto in questa fase e’ ...

