Vaccini, Figliuolo inizia il giro d'Italia. Governatori: "Serve un chiarimento" (Di giovedì 25 marzo 2021) Le Regioni chiedono a Mario Draghi un "confronto urgente" al governo sul piano Vaccini. E l'esecutivo risponde convocando i presidenti per lunedì pomeriggio. La presenza del premier Mario Draghi è ancora in dubbio, ci saranno invece oltre ai ministri Gelmini e Speranza, il Capo della Protezione civile Curcio e il commissario Figliuolo. La tensione inizia ad essere alta. Durante la Conferenza Stato-Regioni di oggi l'argomento piano vaccinale è stato solo sfiorato. Giusto il tempo per far dire a Giovanni Toti della Liguria, a Luca Zaia del Veneto, a Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e a Spirlì della Calabria di essere stufi delle critiche ricevute in questi giorni. A fine riunione è il presidente della Conferenza delle Regioni a farsi portavoce del malumore e della richiesta di chiarimento dopo la ...

