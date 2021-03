“Se n’è andata”. Uomini e Donne, caos dietro le quinte: la dama lascia la trasmissione. È successo a pochi minuti dalla diretta (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorni turbolenti a Uomini e Donne. Ieri la caduta di Gemma con tanto di intervento medico. Oggi un clamoroso dietro le quinte che ha portato a una situazione mai vista nella storia del programma. Gemma Galgani era caduta con entrambe le ginocchia per terra e la Cipollari si è messa le mani in fronte, esclamando: “Oddio”. La dama non ha perso il sorriso ed ha commentato: “Volevo fare l’Ape Maia”. Ha deciso di sedersi sulla sedia e di iniziare dunque il suo appuntamento. Ha anche aggiunto: “Io sono abituata a cadere”. La De Filippi si è però accorta che le sue gambe stavano sanguinando e dunque ha immediatamente sospeso lo spettacolo e invitato Gemma a curarsi a dovere. Per pulirsi il sangue Gemma Galgani è andata nel backstage e fortunatamente per lei non ci sono comunque state ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorni turbolenti a. Ieri la caduta di Gemma con tanto di intervento medico. Oggi un clamorosoleche ha portato a una situazione mai vista nella storia del programma. Gemma Galgani era caduta con entrambe le ginocchia per terra e la Cipollari si è messa le mani in fronte, esclamando: “Oddio”. Lanon ha perso il sorriso ed ha commentato: “Volevo fare l’Ape Maia”. Ha deciso di sedersi sulla sedia e di iniziare dunque il suo appuntamento. Ha anche aggiunto: “Io sono abituata a cadere”. La De Filippi si è però accorta che le sue gambe stavano sanguinando e dunque ha immediatamente sospeso lo spettacolo e invitato Gemma a curarsi a dovere. Per pulirsi il sangue Gemma Galgani ènel backstage e fortunatamente per lei non ci sono comunque state ...

