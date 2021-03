Roma Il Museo Civico di Zoologia ospita la mostra La Via delle Api

(Di giovedì 25 marzo 2021) Allestita aldifino al 27 giugno 2021, laLa ViaApi vuole essere un percorso attraverso il mondoapi e i loro prodotti. Laè a cura di Massimo Capula, Carla Marangoni, con la progettazione di Paola Marzoli ed è realizzata in collaborazione con il Gruppo Api Sparse – A.P.S. in apicoltura e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana “M. Aleandri” di. L’esposizione è promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Per i possessori della MIC Card l’ingresso alè gratuito. Laè incentrata sull’ape mellifera, sulla sua organizzazione sociale e ...

