Recovery, ANAV: “Soddisfazione per accoglimento proposte su rinnovo flotte e incentivi” (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – L’ANAV, associazione rappresentativa delle aziende di autotrasporto passeggeri aderente a Confindustria, ha espresso “grande Soddisfazione” per l’accoglimento di alcune proposte sul PNRR formulate dall’associazione in occasione dell’audizione dinanzi alle Commissioni Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato. Le Commissioni, avvalorando le osservazioni di ANAV e facendo proprie le richieste, hanno di fatto rilevato l’assenza nel PNRR di un programma strutturato di rinnovo del parco destinato alle autolinee commerciali e ai servizi di noleggio con conducente. Inoltre, le stesse Commissioni, hanno auspicato lo stanziamento di incentivi adeguati e un allineamento delle accise sul gasolio commerciale utilizzato per gli autobus NCC ai regimi di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – L’, associazione rappresentativa delle aziende di autotrasporto passeggeri aderente a Confindustria, ha espresso “grande” per l’di alcunesul PNRR formulate dall’associazione in occasione dell’audizione dinanzi alle Commissioni Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato. Le Commissioni, avvalorando le osservazioni die facendo proprie le richieste, hanno di fatto rilevato l’assenza nel PNRR di un programma strutturato didel parco destinato alle autolinee commerciali e ai servizi di noleggio con conducente. Inoltre, le stesse Commissioni, hanno auspicato lo stanziamento diadeguati e un allineamento delle accise sul gasolio commerciale utilizzato per gli autobus NCC ai regimi di ...

Advertising

DividendProfit : Recovery, ANAV: “Soddisfazione per accoglimento proposte su rinnovo flotte e incentivi” - ferpress : #Recovery: ok da Commissioni a misure per trasporto commerciale #bus. #Vinella (#ANAV), recepite le nostre richiest… - rivista_Autobus : Giuseppe Vinella, presidente ANAV, esprime soddisfazione: le Commissioni hanno finalmente avvalorato le osservazion… -