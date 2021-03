(Di giovedì 25 marzo 2021) Ilapprofitta della sosta per riorganizzare le proprie idee indel rush finale che sarà decisivo per provare a raggiungere una salvezza sempre più complicata. I ragazzi di Roberto D’Aversagliper prepararsi al meglio alla sfida di sabato 3 aprile contro il, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. I ducali hanno svolto esercizi di prevenzione e attivazione seguiti da torelli, per poi concludere con un’esercitazione tecnica. L’attaccante ivorianoto a Collecchio, mentre erano assenti gli altri giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Parma, proseguono gli allenamenti in vista del #Benevento: #Gervinho rientra a Colecchio - parma_food : RT @parmawelcomeoff: Proseguono le Piccole Esplorazioni ai #MuseidelCibodiParma. Tanti incontri #virtuali per i più piccini alla coperta de… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma proseguono

Sportface.it

... se di 80 o più anni, e le persone dagli 80 in su;prenotazioni e vaccinazioni anche per ... poi Ferrara (275), Rimin i (259), Ravenna (203), Reggio Emilia (189), Forlì (143) e(137); ...... se di 80 o più anni, e le persone dagli 80 in su;prenotazioni e vaccinazioni anche per ... poi Ferrara (275), Rimini (259), Ravenna (203), Reggio Emilia (189), Forlì (143) e(137); ...A Parma nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 137 contagi, di cui 75 con sintomi. Purtroppo sale il numero delle vittime: sono 7 i decessi - ParmaPress24 ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 324.394 casi di positività, 2.070 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.925 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...