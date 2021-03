Nintendo 64DD | un dev kit in ottime condizioni è stato acquistato da un collezionista

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 25 marzo 2021) Le foto straordinarie di un kit di sviluppo perpraticamente intonso sono state pubblicate online, in modo da dare la possibilità a tante persone di poter visionare questo pezzo di hardware che in pochi hanno visto. Il- l'unità di espansione basata su disco diper l'N64 - è abbastanza raro, dal momento che non è mailanciato ufficialmente al di fuori del Giappone. Queste foto, pubblicate su Twitter dallo YouTuber Shane Luis, mostrano la versione del kit di sviluppo molto più rara dell'hardware. Queste unità sono state inviate daa una manciata di studi in modo che potessero essere utilizzate per creare e testare i giochi. Nella confezione, che sembra non essere mai stata aperta in precedenza, è inclusa una raccolta di cinque dischi di ...