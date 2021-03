Muore in un incidente d'auto il giovane calciatore Daniel Guerini (Di giovedì 25 marzo 2021) Uno scontro frontale in auto: si interrompe così la vita del 19enne Daniel Guerini, talento della Primavera della Lazio, che ha vestito le maglie di Spal, Fiorentina e Torino. In queste immagini lo ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021) Uno scontro frontale in: si interrompe così la vita del 19enne, talento della Primavera della Lazio, che ha vestito le maglie di Spal, Fiorentina e Torino. In queste immagini lo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Incidente frontale a Roma: muore il 19enne Primavera della Lazio Daniel Guerini - RaiNews : Daniel Guerini, 19 anni, morto in un incidente stradale ieri sera a Roma - CorSport : Lutto #Lazio, muore il 19enne #Guerini in un incidente stradale ?? - infoitinterno : Lazio, giocatore della Primavera muore in incidente stradale - ildestinoinfame : @MinaudoLuigi @vviola14 @CarloCalenda Il tweet stupido è il tuo! Che senso ha questo tweet? Perché non lo fa per og… -