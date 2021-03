Mara Venier, improvviso dietrofront: “Posso dire no a tutto…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Più volte nei mesi scorsi aveva annunciato il suo addio a Domenica In. Ora però arriva un dietrofront che ha del clamoroso: “Non Posso dire di no”. L’annuncio ufficiale di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021) Più volte nei mesi scorsi aveva annunciato il suo addio a Domenica In. Ora però arriva unche ha del clamoroso: “Nondi no”. L’annuncio ufficiale di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

MarioManca : Ilary spoilera Parasite Island come Mara Venier spoilerò Playa Desnuda e Simona Ventura spoilerò Playa Soledad. #isola - zazoomblog : Mara Venier: “Rifarò Domenica In”. Poi su Mahmood: “Si è comportato molto male” - #Venier: #“Rifarò #Domenica… - davidemaggio : Mara Venier non lascia: «Potrei dire di no a tutto ma non a Domenica In» E lancia una stoccata a Mahmood - fumagazzi : Come ti sei permesso di rovinare la giornata a Mara Venier ?#mahmoodpartyisover - FQMagazineit : Mara Venier: “Rifarò Domenica In”. Poi su Mahmood: “Si è comportato molto male” -