Le vie del Quirinale sono infinite: e se toccasse a Gianni Letta? (Di giovedì 25 marzo 2021) Se la candidatura di Mario Draghi al Colle dovesse risultare più difficile del previsto dopo aver assunto la guida di un governo il cui scopo (gestione della pandemia, Recovery Plan) non si può esaurire al febbraio 2022, oltre alla pletora di candidati targati PD (Veltroni, Franceschini, Castagnetti, Gentiloni, Prodi, Sassoli ed altri ancora) restano sul campo tre ipotesi: A) rinnovo “alla Napolitano” cioè per un anno di Mattarella – ipotesi possibile ma piuttosto difficile, Mattarella ha già fatto sapere di non essere interessato al bis, anche se sarebbe l’unica carta che gli attuali partiti possono giocare per evitare elezioni anticipate e tenersi stretto il seggio fino al 2023. B) Cartabia, ma i partiti se la sentono di dare il potere quirinalizio per sette anni a una professoressa che per loro è sostanzialmente una sconosciuta e molto probabilmente tale rimarrà ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Se la candidatura di Mario Draghi al Colle dovesse risultare più difficile del previsto dopo aver assunto la guida di un governo il cui scopo (gestione della pandemia, Recovery Plan) non si può esaurire al febbraio 2022, oltre alla pletora di candidati targati PD (Veltroni, Franceschini, Castagnetti, Gentiloni, Prodi, Sassoli ed altri ancora) restano sul campo tre ipotesi: A) rinnovo “alla Napolitano” cioè per un anno di Mattarella – ipotesi possibile ma piuttosto difficile, Mattarella ha già fatto sapere di non essere interessato al bis, anche se sarebbe l’unica carta che gli attuali partiti posgiocare per evitare elezioni anticipate e tenersi stretto il seggio fino al 2023. B) Cartabia, ma i partiti se la sentono di dare il potere quirinalizio per sette anni a una professoressa che per loro è sostanzialmente una sconosciuta e molto probabilmente tale rimarrà ...

Advertising

SeaWatchItaly : 'Perché il soccorso in mare non dovrebbe esistere' Alle 18 il secondo webinar del Comitato per il diritto al socco… - Adriano07883742 : RT @TELADOIOLANIUS: Quello che mi ha meravigliato guardando questo video, non è stato scoprire questa italianissima 'smart' elettrica del 1… - turismoER : RT @lonelyplanet_it: Serpeggiano tra le colline di Emilia Romagna e Toscana, tra l’eco della storia legata all’uomo e alle visioni del Poet… - alcinx : RT @RSIonline: #Benzodiazepine e #codeina, #sostanze psicotrope da usare solo sotto prescrizione medica. Oggi però giovani e giovanissimi s… - Ass_CosaVostra : RT @atbolz: E' l'ora della famiglia Grado, quella che gestiva il grande traffico di stupefacenti per conto dei Bontate. La guerra impervers… -