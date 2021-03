La ricetta della calamarata con salsiccia di Daniele Persegani (Di giovedì 25 marzo 2021) Che goloso il piatto di oggi 25 marzo 2021 di Daniele Persegani, la ricetta della calamarata con salsiccia, la calamarata disco inferno che ha proposto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Giornata dedicata a Dante anche nella cucina di Antonella Clerici e la ricetta della calamarata è il primo piatto da copiare. Una ricetta veloce, facile ma molto gustosa. Il sugo con la salsiccia, l’aglio, la ‘nduja quindi un gusto piccante. In più Peresegani aggiunge alla sua pasta i peperoni e la cipolla grigliati, il tutto completato con la ricotta salata aggiunta solo al momento di servire. La calamarata è il formato suggerito da Persegani ma possiamo anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 marzo 2021) Che goloso il piatto di oggi 25 marzo 2021 di, lacon, ladisco inferno che ha proposto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Giornata dedicata a Dante anche nella cucina di Antonella Clerici e laè il primo piatto da copiare. Unaveloce, facile ma molto gustosa. Il sugo con la, l’aglio, la ‘nduja quindi un gusto piccante. In più Peresegani aggiunge alla sua pasta i peperoni e la cipolla grigliati, il tutto completato con la ricotta salata aggiunta solo al momento di servire. Laè il formato suggerito dama possiamo anche ...

