Il pasticcio dei tamponi ai bimbi che non sono ancora autorizzati (Di giovedì 25 marzo 2021) Valentina Dardari L'idea sarebbe quella di effettuare su tutti gli studenti test rapidi, ma l'iter per la validazione dei dispositivi da utilizzare non è anocra stato chiuso da parte dell'Istituto superiore di sanità Per far tornare a breve gli alunni più piccoli sui banchi di scuola, possibilmente subito dopo Pasqua, l'Esecutivo sta pensando a tamponi rapidi da effettuare a tutti i bambini, sia quelli della scuola d'infanzia che della primaria, anche se residenti in zone rosse. Riaprire le scuole: una delle priorità Del resto, il premier Mario Draghi aveva fatto sapere senza mezzi termini che una delle priorità del governo era quella che riguardava la riapertura delle scuole. E dopo il confronto con il Comitato tecnico scientifico, si è pensato di fare tamponi rapidi sulla saliva ai bimbi il primo giorno di scuola e di ...

