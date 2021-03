(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –, azienda attiva nel settore dell’outdoor design e quotata su AIM Italia, ha chiuso ilcon ricavi pari a 45,1 milioni di, in crescita del 10,2% rispetto ai 40,9 milioni del 2019. Trainante la performance del segmento lusso high end, con ricavi pari a 19,6 milioni (+20,6%). L’EBITDA si è attesto a 8,5 milioni di(EBITDA margin pari al 18,8%, rispetto al 13,7% nel 2019), in crescita del +50,6% rispetto all’anno prima. L’è stato di 5,4 milioni di, praticamente(+97%) rispetto ai 2,8 milioni del 2019. La Posizione Finanziaria Netta è pari a -7,3 milioni di, in miglioramento rispetto a -1,9 milioni al 31 dicembre 2019. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di ...

Gibus, nel 2020 utile netto raddoppiato. Dividendo di 0,54 euro

