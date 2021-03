Future Fiction propone un contest sul Solarpunk

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Future Fiction

Metropolitan Magazine

... come in 'Svegliati amore mio', latv in cui Sabrina Ferilli è l'iconica protagonista. Da ... soprattutto, per dare agio alle generazionidi non morire a causa delle polveri della Ghrisal....- fithe digital interaction is often depicted as cold and impersonal, Hao Li thinks that we already have many examples of positive interactions around us: The real telepresence The...In occasione della pubblicazione della seconda antologia internazionale sul Solarpunk, Future Fiction lancia un contest per raccontare il futuro che verrà. Il concorso, Dalla disperazione alla ...Ieri sera, martedì 23 marzo, sono andate in onda i primi episodi della serie evento Rai Leonardo, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, una produzione ...