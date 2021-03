Emissioni - Ue, via libera al mild hybrid per Gpl e metano (Di giovedì 25 marzo 2021) La Commissione europea ha sanato un vuoto legislativo all'interno dell'attuale normativa sulle Emissioni di anidride carbonica: in sostanza, Bruxelles ha riconosciuto che anche i veicoli a Gpl, a metano e a etanolo possono essere dotati di sistemi di ibridazione leggera, l'ormai famoso mild-hybrid, e godere dei relativi vantaggi. In particolare, il massimo organo esecutivo dell'Unione europea, alla luce delle richieste di numerosi costruttori automobilistici, ha esteso il "sistema premiante" per il calcolo dei valori di emissione della CO2, finora limitato ai veicoli a benzina e diesel, anche ai veicoli a gas (mono e bi-fuel) dotati di motogeneratori in grado di recuperare l'energia nei rallentamenti, immagazzinarla in una batteria dedicata e utilizzarla nelle successive accelerazioni, alleviando così il compito del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 marzo 2021) La Commissione europea ha sanato un vuoto legislativo all'interno dell'attuale normativa sulledi anidride carbonica: in sostanza, Bruxelles ha riconosciuto che anche i veicoli a Gpl, ae a etanolo possono essere dotati di sistemi di ibridazione leggera, l'ormai famoso, e godere dei relativi vantaggi. In particolare, il massimo organo esecutivo dell'Unione europea, alla luce delle richieste di numerosi costruttori automobilistici, ha esteso il "sistema premiante" per il calcolo dei valori di emissione della CO2, finora limitato ai veicoli a benzina e diesel, anche ai veicoli a gas (mono e bi-fuel) dotati di motogeneratori in grado di recuperare l'energia nei rallentamenti, immagazzinarla in una batteria dedicata e utilizzarla nelle successive accelerazioni, alleviando così il compito del ...

