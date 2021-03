Elon Musk e il Bitcoin: ora le Tesla si possono acquistare con la criptovaluta (Di giovedì 25 marzo 2021) Forse in un’altra vita Elon Musk è stato un minatore. No, non di quelli che vanno a scavare con l’elmetto nelle miniere, ma di quelli di Bitcoin, le “entità” che estraggono criptovaluta attraverso computer con enormi potenze di calcolo e anche una notevole quantità di dispendio energetico. O magari tra qualche tempo, attraverso un tweet, scopriremo che Musk, anche in questa vita, è già un “miner”. Non dovremmo sorprenderci, vista la sua passione per la valuta digitale dato che non solo l’ha comprata ma adesso anche le sue auto possono essere pagate in Bitcoin. Del resto avrebbe le risorse, finanziarie ed energetiche, per mettere in piedi una società di mining niente male, che potrebbe velocemente contribuire ad arrivare ad estrarre fino all’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Forse in un’altra vitaè stato un minatore. No, non di quelli che vanno a scavare con l’elmetto nelle miniere, ma di quelli di, le “entità” che estraggonoattraverso computer con enormi potenze di calcolo e anche una notevole quantità di dispendio energetico. O magari tra qualche tempo, attraverso un tweet, scopriremo che, anche in questa vita, è già un “miner”. Non dovremmo sorprenderci, vista la sua passione per la valuta digitale dato che non solo l’ha comprata ma adesso anche le sue autoessere pagate in. Del resto avrebbe le risorse, finanziarie ed energetiche, per mettere in piedi una società di mining niente male, che potrebbe velocemente contribuire ad arrivare ad estrarre fino all’ultimo ...

