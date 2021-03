“È una femminuccia!”. Martina Sebastiani, l’ex Temptation Island svela il sesso della piccola. Poi rivela anche il nome e piovono le critiche (Di giovedì 25 marzo 2021) “Non potevo desiderare di piu? dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando gia? dopo 2 mesi si muoveva cosi? tanto durande l’ecografia che quasi sembrava che ballasse??. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in piu?”. “Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!”. È il post con il quale Martina Sebastiani, l’ex protagonista di Temptation Island, ha annunciato di aspettare un bambino. Una storia che ha sempre colpito l’attenzione quella della concorrente dell’isola delle tentazioni. Nel 2008, ad appena 20 anni quindi, aveva un brutto incidente in auto. Era rimasta in come per ben 6 mesi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) “Non potevo desiderare di piu? dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando gia? dopo 2 mesi si muoveva cosi? tanto durande l’ecografia che quasi sembrava che ballasse??. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in piu?”. “Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!”. È il post con il qualeprotagonista di, ha annunciato di aspettare un bambino. Una storia che ha sempre colpito l’attenzione quellaconcorrente dell’isola delle tentazioni. Nel 2008, ad appena 20 anni quindi, aveva un brutto incidente in auto. Era rimasta in come per ben 6 mesi, ...

