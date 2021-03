Coronavirus, in Piemonte 13mila vaccinati in un giorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 13.208, tra cui 10.492 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate mercoledì all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 8.560 è ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 13.208, tra cui 10.492 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate mercoledì all'Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 17.40). A 8.560 è ...

Advertising

Alberto_Cirio : ???? ++RECLUTAMENTO VOLONTARI PER IL NOSTRO ESERCITO DEL VACCINO Ricordate il celebre manifesto “I want you” con lo Z… - MarioBocchio : RT @PaolaFe60208246: #COVID19: certificati verdi digitali - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, altri 2.582 nuovi contagi, 40 morti, +69 ricoveri in reparto e +3 in terapia intensiva.… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 25/03/2021: corsa a otto – Lombardia, Piemonte, E. Romagna, Campania, Lazio, Puglia, Veneto e Toscana.… - infoitinterno : Coronavirus in Piemonte: 2.582 nuovi casi e 40 morti -