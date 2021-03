Chiara Ferragni | il primo incontro tra Leone e Vittoria non va come sperato Fedez incredulo | «È nero» Video

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - Gio_Iris : @InMonsterland Il problema dovrebbe essere posto al contrario. Non è Chiara Ferragni a dover partorire avvolta in p… - FleresValentina : RT @accussiwebagenc: Ecco cosa succede davvero quando qualcuno guarda le stories di Chiara Ferragni e Fedez. Nessun filtro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

e Vittoria sono finalmente a casa e i Ferragnez sono riuniti, spunta così la prima foto di famiglia, c'è un dettaglio suche non passa inosservato Da due giorni non si parla d'...La polemica per il nome, il commento di Selvaggia Roma Qualcuno ha notato che il nome scelto, Vittoria, corrisponde a quello della bambina appena nata die Fedez. Tra coloro che hanno ...Chiara Ferragni e la figlia Vittoria sono tornate a casa da papà Fedez e dal piccolo Leone. Per l’occasione, la casa dei Ferragnez era addobbata a festa con tanti palloncini colorati. Le Storie e i po ...Chiara Ferragni e la piccola Vittoria sono tornate a casa. La famiglia Ferragnez ha lasciato la clinica stamattina, verso l’ora di pranzo, e quindi oggi c’è stato il primo incontro tra Vittoria e ...