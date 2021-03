Caro Dante, ti chiedo scusa: ti spiego e ti semplifico ma tu sei grande grande grande (Di giovedì 25 marzo 2021) Caro Dante, scusa se ti do del tu. E’ che sei una di quelle figure che ci sono da sempre, non so nemmeno quando sia stata la prima volta che ho sentito il tuo nome. Ecco, appunto, sei l’unico che chiamo per nome. spiego il Leopardi e il Manzoni, L’Ariosto e il Tasso, ma tu sei Dante. Quello che sta sulla moneta da due euro. Se esco in strada e mostro il tuo ritratto al primo che passa, ho la ragionevole certezza di sentirmi rispondere “è Dante”, se lo faccio con un altro poeta a caso le risposte possono variare tra “tuo nonno” e “Severus Piton”. E ti devo chiedere scusa, sai, perché anno dopo anno provo a spiegarti, ci proviamo tutti. Intendiamoci, non è semplice, sei un tipo impegnativo da spiegare, il tempo è poco, il programma è sempre lì che incalza, e poi c’è da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)se ti do del tu. E’ che sei una di quelle figure che ci sono da sempre, non so nemmeno quando sia stata la prima volta che ho sentito il tuo nome. Ecco, appunto, sei l’unico che chiamo per nome.il Leopardi e il Manzoni, L’Ariosto e il Tasso, ma tu sei. Quello che sta sulla moneta da due euro. Se esco in strada e mostro il tuo ritratto al primo che passa, ho la ragionevole certezza di sentirmi rispondere “è”, se lo faccio con un altro poeta a caso le risposte possono variare tra “tuo nonno” e “Severus Piton”. E ti devo chiedere, sai, perché anno dopo anno provo a spiegarti, ci proviamo tutti. Intendiamoci, non è semplice, sei un tipo impegnativo da spiegare, il tempo è poco, il programma è sempre lì che incalza, e poi c’è da ...

