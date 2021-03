Boldrini: «L’assistente mi prenotava il parrucchiere? Sono una donna sola» (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Lo scandalo legato a Laura Boldrini e alle sue ex collaboratrici sta assumendo contorni sempre più grotteschi. L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, a quanto pare, ha toccato un nervo scoperto, dove fa più male. Il primo tentativo di difesa dell’ex presidente della Camera, del resto, non ha convinto nessuno, tantomeno la Lucarelli, che sul Fatto Quotidiano ha risposto colpo su colpo alla lettera della Laurona nazionale. Insomma, troppo facile dire che lo stipendio della sua ex portaborse «corrispondeva a criteri stabiliti dall’amministrazione della Camera», quando rimane ben poco «ortodosso» che una collaboratrice parlamentare sia costretta a ritirare abiti in lavanderia e a prenotare il parrucchiere alla propria datrice di lavoro, fosse anche la Boldrini. Le patetiche scuse di donna Laura Già, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Lo scandalo legato a Laurae alle sue ex collaboratrici sta assumendo contorni sempre più grotteschi. L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, a quanto pare, ha toccato un nervo scoperto, dove fa più male. Il primo tentativo di difesa dell’ex presidente della Camera, del resto, non ha convinto nessuno, tantomeno la Lucarelli, che sul Fatto Quotidiano ha risposto colpo su colpo alla lettera della Laurona nazionale. Insomma, troppo facile dire che lo stipendio della sua ex portaborse «corrispondeva a criteri stabiliti dall’amministrazione della Camera», quando rimane ben poco «ortodosso» che una collaboratrice parlamentare sia costretta a ritirare abiti in lavanderia e a prenotare ilalla propria datrice di lavoro, fosse anche la. Le patetiche scuse diLaura Già, il ...

Advertising

LegaSalvini : 'PERCHÉ ENRICO LETTA NON DÀ DUE CARICHE DI SPESSORE A LILIA E ROBERTA, LA COLLABORATRICE MOLDAVA E L’EX ASSISTENTE… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Boldrini: “All’ex colf già versato il tfr, mancano solo gli scatti anzianità. L’assistente parlamentare? Colpita dal s… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Boldrini: “All’ex colf già versato il tfr, mancano solo gli scatti anzianità. L’assistente parlamentare? Colpita dal s… - fattoquotidiano : Boldrini: “All’ex colf già versato il tfr, mancano solo gli scatti anzianità. L’assistente parlamentare? Colpita da… - LB19712 : RT @ClitoRider: Vorrei ringraziare pubblicamente l'assistente della Boldrini che l'ha sfanculata: se non altro perché da 3g non ci ammorba… -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini L’assistente Nuova Apertura Punto Vendita PENNY Market a Milano Affaritaliani.it