Bilancia (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è qualcosa di più gratificante dell’essere ascoltati, compresi e visti per quello che siamo realmente? Nelle prossime settimane t’invito a cercare questo piacere più che puoi. Dalla mia lettura dei presagi astrali deduco che hai bisogno... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è qualcosa di più gratificante dell’essere ascoltati, compresi e visti per quello che siamo realmente? Nelle prossime settimane t’invito a cercare questo piacere più che puoi. Dalla mia lettura dei presagi astrali deduco che hai bisogno... Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Bilancia Bilancia commerciale extra UE Italia in febbraio Italia, Bilancia commerciale extra UE in febbraio pari a 4,11 Mld Euro , in aumento rispetto al precedente 1,71 Mld Euro. 25 - 03 - 2021 10:10

Bilancia commerciale extra Ue: Istat, a febbraio avanzo cala a 4 mld La stima del saldo commerciale extra Ue a febbraio e' pari a +4.114 milioni (+5.095 a febbraio 2020). Lo comunica Istat, aggiungendo che diminuisce l'avanzo nell'interscambio di prodotti non ...

