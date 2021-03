Bari, De Laurentiis: “Momento difficile. Lasciare? Speculazione” (Di giovedì 25 marzo 2021) Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha tenuto una lunga conferenza stampa in un Momento difficile della stagione per i pugliesi. Nelle ultime quattro giornate, infatti, la squadra allenata da Carrera ha ottenuto un solo punto, perdendo con Potenza, Ternana e Catanzaro. Uno score che ha accresciuto i malumori dei tifosi: “Sono qui da giorni per dare sostegno alla squadra, al tecnico Carrera. La mia presenza è stata costante, non ho partecipato solo a due trasferte. Dà fastidio leggere speculazioni sulla società assente: sono menzogne“, lo sfogo di De Laurentiis. Che poi aggiunge: “Qui si lavora dalla mattina alla sera. La Speculazione arriva nel nostro Momento di maggiore difficoltà”. Non solo accuse di scarsa vicinanza alla squadra: sono aumentate anche le voci ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Luigi De, presidente del, ha tenuto una lunga conferenza stampa in undella stagione per i pugliesi. Nelle ultime quattro giornate, infatti, la squadra allenata da Carrera ha ottenuto un solo punto, perdendo con Potenza, Ternana e Catanzaro. Uno score che ha accresciuto i malumori dei tifosi: “Sono qui da giorni per dare sostegno alla squadra, al tecnico Carrera. La mia presenza è stata costante, non ho partecipato solo a due trasferte. Dà fastidio leggere speculazioni sulla società assente: sono menzogne“, lo sfogo di De. Che poi aggiunge: “Qui si lavora dalla mattina alla sera. Laarriva nel nostrodi maggiore difficoltà”. Non solo accuse di scarsa vicinanza alla squadra: sono aumentate anche le voci ...

