Axiom Verge 2 mostra i suoi combattimenti in un nuovo video gameplay

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 marzo 2021) Durante il Future Games Show di oggi, è statoto ildel prossimo capitolo,2. Secondo lo sviluppatore del gioco, Thomas Happ, la storia si svolge principalmente prima degli eventi del primo capitolo della serie. Tuttavia, sarete in grado di giocare in entrambi gli ordini. I giocatori assumono il ruolo di Indra, un misterioso miliardario che esplora l'Antartide solo per trovare una Terra alternativa piena di rovine e un mistero da svelare. Il gioco si svolge nello stesso universo dell'originale, ma i giocatori useranno meccaniche diverse per farsi strada. Ilci consente di dare uno sguardo ad alcune di queste meccaniche oltre al combattimento. Di seguito potete dare uno sguardo al. Leggi altro...