Antonio Cupo | l’attore del cast di Elisa di Rivombrosa | Ecco com’è diventato

Leggi su kronic

(Di giovedì 25 marzo 2021), attore di successo soprattutto all’estero, ha prestato il suo volto alla serie ‘di’. Cosa fa oggi?(Instagram)Oggi le serie tv rappresentano un mercato molto interessante dove tanti stanno investendo proprio in questi anni. Piattaforme digitali, da Netflix ad AmazonPrime, che stanno fornendo gli utenti di migliaia di prodotti dei quali godere attraverso computer, smartphone, tablet e ad altri apparecchi digitali. La maggior parte di questo mercato viene prodotto negli Usa, anche se l’avvento di Netflix ha permesso anche ad altre realtà (soprattutto europee) di poter incanalare nel mercato anche produzioni non americane. Cosi anche l’Italia, da ‘Suburra‘ a ‘Gomorra’, passando per ‘Baby’ ed altre, è entrata in questo ...