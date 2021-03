Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)24 MARZOORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; E SULLA TIBURTINA, TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE, PER CHI PROCEDE SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE CON L’ENTRATA DELLAIN ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ. CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA ...