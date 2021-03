Vaccini Lombardia, il documento inedito – La scelta di Fontana, Moratti e Bertolaso alla base del flop: una piattaforma che non può gestire le prenotazioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il governatore lombardo Attilio Fontana ha dato tutte le colpe dei disservizi della campagna vaccinale anti Covid ad Aria, la società di Regione Lombardia che gestisce la piattaforma per le prenotazioni degli over 80. E ha costretto alle dimissioni l’intero cda. Ma i malfunzionamenti che per giorni hanno creato disagi agli anziani e lasciato centri vaccinali senza gente da vaccinare sono anche una conseguenza diretta delle decisioni di Fontana, della sua vice Letizia Moratti e del super consulente per il piano vaccinale Guido Bertolaso. La prova sta in una relazione che il cda di Aria avrebbe dovuto discutere oggi, se la seduta non fosse stata annullata all’ultimo. I contenuti del documento che, ilfattoquotidiano.it è in grado di rivelare, mostrano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il governatore lombardo Attilioha dato tutte le colpe dei disservizi della campagna vaccinale anti Covid ad Aria, la società di Regioneche gestisce laper ledegli over 80. E ha costretto alle dimissioni l’intero cda. Ma i malfunzionamenti che per giorni hanno creato disagi agli anziani e lasciato centri vaccinali senza gente da vaccinare sono anche una conseguenza diretta delle decisioni di, della sua vice Letiziae del super consulente per il piano vaccinale Guido. La prova sta in una relazione che il cda di Aria avrebbe dovuto discutere oggi, se la seduta non fosse stata annullata all’ultimo. I contenuti delche, ilfattoquotidiano.it è in grado di rivelare, mostrano ...

