Vaccini | il Lazio accelera | «Saranno somministrati anche di notte Si parte da Fiumicino» Annuncio di Zingaretti

Advertising

nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - fattoquotidiano : Vaccini, La Russa a La7 risponde così a chi critica la gestione lombarda: “Differenze clamorose con il Lazio? Da no… - riotta : Sui vaccini Lazio batte Lombardia a mani basse. Bravo @nzingaretti - alecavo : RT @CIaudiaGiulia: +++ Da venerdi nel #Lazio #vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un… - massimotarquini : RT @nzingaretti: Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno f… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lazio

Mentre alcune amministrazioni, (come il, che ha praticamente concluso la prima fase della vaccinazione degli over 80 ) procedono a passo spedito, altre, come la Toscana e la Sardegna, arrancano ...La regione che vede più contagi è l'Emilia - Romagna con 92 positivi seguita dalcon 89 ... 'Il piano vaccinale per le carceri continua molto a rilento con alcune regioni in cui i...“Nel passato i casi di meningite si verificavano durante il servizio militare o al college – ha ricordato Rino Rappuoli, chief scientist di Gsk Vaccines, nel suo intervento scientifico sulle ...” La Giunta Tesei si distingue per la mala gestione, una continua lotta tra gruppi a scapito di anziani, dei fragili e più esposti. La Lega continua a scrivere una pagina infelice della propria gestio ...