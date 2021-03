Uomini e Donne, Gemma cade in studio e si fa male: il video (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella puntata di oggi, giovedì 24 marzo, nello studio di Uomini e Donne i presenti si sono preoccupati per Gemma Galgani. E’ stata la protagonista di una spiacevole vicenda, ma il medico non è potuto intervenire. Ecco cosa è successo. Gemma sanguina in studio Nella puntata di oggi Maria De Filippi ha parlato di una fiction che andrà in onda a partire da stasera su canale 5. Si tratta di Svegliati amore mio di Simona Izzo e Ricky Tognazzi e la protagonista principale è Sabrina Ferilli. Gianni Sperti ha speso belle parole sul suo conto perché la reputa una delle migliori attrici del mondo dello spettacolo italiano. Subito dopo l’attenzione si è focalizzata sulla vicenda sentimentale del cavaliere Maurizio e Gemma Galgani. Quest’ultima ha vissuto dei ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella puntata di oggi, giovedì 24 marzo, nellodii presenti si sono preoccupati perGalgani. E’ stata la protagonista di una spiacevole vicenda, ma il medico non è potuto intervenire. Ecco cosa è successo.sanguina inNella puntata di oggi Maria De Filippi ha parlato di una fiction che andrà in onda a partire da stasera su canale 5. Si tratta di Svegliati amore mio di Simona Izzo e Ricky Tognazzi e la protagonista principale è Sabrina Ferilli. Gianni Sperti ha speso belle parole sul suo conto perché la reputa una delle migliori attrici del mondo dello spettacolo italiano. Subito dopo l’attenzione si è focalizzata sulla vicenda sentimentale del cavaliere Maurizio eGalgani. Quest’ultima ha vissuto dei ...

