Tutto su Dusan Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina pronto per una big (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si sta mettendo in mostra come uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A: stiamo parlando di Dusan Vlahovic. Il calciatore della Fiorentina sta trascinando con gol e prestazioni il club viola verso la permanenza nel massimo torneo italiano e le prossime partite saranno sicuramente importanti per dimostrare ancora una volta Tutto il valore. La Fiorentina ha in mano un vero e proprio tesoro e potrà monetizzare già dalla prossima stagione. E’ seguito infatti dai maggiori club italiani, dal Milan alla Roma. Il serbo è stato anche consigliato da Alessio Tacchinardi alla Juventus, come dichiarato in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb. La storia di Vlahovic Foto di Claudio Giovannini / AnsaDusan Vlahovic è un calciatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si sta mettendo in mostra come uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A: stiamo parlando di. Il calciatoresta trascinando con gol e prestazioni il club viola verso la permanenza nel massimo torneo italiano e le prossime partite saranno sicuramente importanti per dimostrare ancora una voltail valore. Laha in mano un vero e proprio tesoro e potrà monetizzare già dalla prossima stagione. E’ seguito infatti dai maggiori club italiani, dal Milan alla Roma. Il serbo è stato anche consigliato da Alessio Tacchinardi alla Juventus, come dichiarato in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb. La storia diFoto di Claudio Giovannini / Ansaè un calciatore ...

Advertising

CalcioWeb : #Vlahovic, l'attaccante della #Fiorentina pronto per una grande squadra - AngeScardigno : RT @RaiSport: Dusan #Vlahovic saluta #Prandelli: 'Non smetterò mai di ringraziarti, in bocca al lupo per tutto' #Calcio #Fiorentina ?? https… - fabiochiarugi : RT @RaiSport: Dusan #Vlahovic saluta #Prandelli: 'Non smetterò mai di ringraziarti, in bocca al lupo per tutto' #Calcio #Fiorentina ?? https… - RaiSport : Dusan #Vlahovic saluta #Prandelli: 'Non smetterò mai di ringraziarti, in bocca al lupo per tutto' #Calcio… - peterkama : La prima volta che ho parlato con Prandelli , ancora prima che prendesse in mano la squadra, mi rivelò che avrebbe… -