Turchia: Erdogan, 'Ankara non intende scegliere fra Est e Ovest' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ankara, 24 mar. (Adnkronos) - "La Turchia non ha intenzione di scegliere fra Est e Ovest", ha dichiarato il Presidente Recep Tayyip Erdogan nel suo intervento al congresso dell'Akp precisando che Ankara "continuerà a sviluppare relazioni con Paesi diversi, dalla Russia, agli Stati Uniti, dall'Unione europea ai Paesi arabi", e lo farà tenendo conto dei suoi interessi. La Turchia inoltre intende "estendere il numero di Paesi amici e risolvere le divergenze per rendere stabile la regione", ha aggiunto, citando gli sforzi di Ankata per risolvere il conflitto in Siria. "Sforzi che proseguiranno". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar. (Adnkronos) - "Lanon ha intenzione difra Est e", ha dichiarato il Presidente Recep Tayyipnel suo intervento al congresso dell'Akp precisando che"continuerà a sviluppare relazioni con Paesi diversi, dalla Russia, agli Stati Uniti, dall'Unione europea ai Paesi arabi", e lo farà tenendo conto dei suoi interessi. Lainoltre"estendere il numero di Paesi amici e risolvere le divergenze per rendere stabile la regione", ha aggiunto, citando gli sforzi di Ankata per risolvere il conflitto in Siria. "Sforzi che proseguiranno".

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una articolata conversazione telefonica con il Presidente de… - FMCastaldo : Reputo scellerata, nonché paradossale, la scelta di #Erdogan di ritirare la #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul… - fanpage : Draghi telefona a Erdogan: c’è preoccupazione per la tutela dei diritti umani in Turchia - Nuraluci : RT @ActionAidItalia: La decisione di #Erdogan di far uscire la Turchia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa contro la violenza sulle do… - AnnaLaisa_1 : RT @Linkiesta: L’Unione europea non affronta Erdogan e ignora i diritti violati in Turchia. I rappresentanti europei preferiscono prosegui… -