Tragedia Lazio | la nota di cordoglio per Daniel Guerini

Ecco la nota della Lazio, società di Daniel Guerini, giovane 19enne della Primavera scomparso in serata a causa di un terribile incidente stradale: "Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini". Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

