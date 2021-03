Statali, smart working solo al 30% e maggiori controlli sui furbetti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lavoro agile per uno statale su tre. La proposta è sul tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, che disciplinerà lo smart working nella Pa,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lavoro agile per uno statale su tre. La proposta è sul tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, che disciplinerà lonella Pa,...

Advertising

Ale74terni : RT @Fred_J_Earls: @lasorelladiKarl Se i genitori non sono statali in finto smart working, in effetti credo sia stressante lavorare e gestir… - AMedaglini : RT @cocchesi: @edorixi @AMedaglini In T hanno vaccinato prima le lobby'amiche, i dipendenti statali anche in smart o non a contatto con il… - Fred_J_Earls : @lasorelladiKarl Se i genitori non sono statali in finto smart working, in effetti credo sia stressante lavorare e… - cocchesi : @edorixi @AMedaglini In T hanno vaccinato prima le lobby'amiche, i dipendenti statali anche in smart o non a contat… - eterea_naive : RT @ilconterosso1: Ora i bancari:ultimi del settore privato. Poi passeranno a quei lavoratori che hanno assecondato tutte le misure del Re… -