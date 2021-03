Sindrome di Stendhal è l’album di Emanuele Aloia dopo il successo di Il Bacio Di Klimt

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si intitoladidi. Verrà rilasciato venerdì 16 aprile 2021 ed è per il cantante il suo disco d’esordio. Da oggi è disponibile in preorder. PerAloila il rilascio di un intero disco di inediti arrivail grandedegli ultimi singoli. IlDiha fatto impazzire i social raggiungendo il disco di platino e la posizione numero 20 nella classifica delle canzoni più acquistate del 2020 all’interno della TOP 100 FIMI Italia. A seguire, ha rilasciato il singolo Girasoli, certificato disco d’oro.diè già stato anticipato, inoltre, dal singolo L’Urlo Di Munch e dal brano Quando ...

Advertising

ricordosospeso : RT @Webl0g: Emanuele Aloia: esce il 16 aprile il disco di debutto ‘Sindrome di Stendhal’ - ricordosospeso : RT @effettomusic: EMANUELE ALOIA: L’ALBUM D’ESORDIO “SINDROME DI STENDHAL” FUORI IL 16 APRILE - ricordosospeso : RT @SocialArtistOF: Da oggi il preorder l'album d'esordio di EMANUELE ALOIA! @SonyMusicItaly - ricordosospeso : RT @Diregiovani: 1? Il cantautore appassionato di arte torna dopo il successo di brani come #IlbaciodiKlimt, #LurlodiMunch e #Girasoli ????… - ricordosospeso : RT @EndCent: @EmanueleAloia annuncia il disco d'esordio #SindromeDiStendhal per @SonyMusicItaly -

Ultime Notizie dalla rete : Sindrome Stendhal

Lanciato dal singolo L'urlo di Munch e dal brano Quando Dio ti ha inventata , pubblicato poche settimane dopo, l'album d'esordio di Emanuele Aloia , intitolatodi, sarà disponibile a partire dal prossimo 18 aprile . Da oggi, l'album è disponibile in pre - order. Sui social, il giovane cantautore torinese ha lanciato il suo album d'esordio ...Consigliato per te - L'album di Emanuele Aloia è un inno alla cultura: dalla Venere di Botticelli fino ad arrivare a Bansky. Ma cos'è la 'di'? Dopo il successo straordinario dei brani ' Il bacio di Klimt ' e ' Girasoli ', da oggi è disponibile in preorder l'album d'esordio di Emanuele Aloia dal titolo 'di ...Lanciato dal singolo L'urlo di Munch e dal brano Quando Dio ti ha inventata, l'album di Emanuele Aloia sarà disponibile dal 16 aprile.Il 16 aprile uscirà il disco d'esordio di Emanuele Aloia, Sindrome di Stendhal. Dopo il successo di Girasoli, disco d’oro, e Il bacio di Klimt, doppio disco di platino e in posizione 20 nella classifi ...