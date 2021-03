Scontro tra due auto a Roma | morto Daniel Guerini | giocava nella Primavera della Lazio Gravi i due amici

Advertising

Dramma a nella serata di mercoledì. Un ragazzo di 19 anni, , calciatore della Primavera della Lazio, è morto. Altri due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dopo unodue auto avvenuto questa sera in via Palmiro Togliatti, nella Capitale. I tre giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto, che si è scontrata con un'altra vettura: in ospedale, sotto shock,...Lo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenutodue auto e, oltre al 19enne che ha perso la vita, due coetanei che viaggiavano a bordo della Smart sono rimasti feriti . ...Roma, 24 marzo 2021 - E' Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera, il 19enne morto questa sera dopo il grave incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti all'in ...La sorpresa dei presidenti per la durezza del richiamo. Toti: la madre di tutti gli errori è la programmazione nazionale ...