Sanità, Morra: "Asp Cosenza ha debiti per 1 miliardo, non è normale"

NAPOLI – "L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, di cui mi sto occupando, ha circa un miliardo di euro di debiti. È normale? Non credo". Lo dice Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, rispondendo alle domande dei giornalisti a Napoli."Ho scoperto, – ha aggiunto – perché mi è stato detto da un commissario straordinario in Calabria, che un'azienda sanitaria calabrese risulta tuttora sprovvista dell'inventario. Ma se non hai l'inventario dei beni, lo stato patrimoniale dell'azienda come lo fai? E il bilancio, obbligo di legge, che legittimità ha se gli manca uno snodo fondamentale? Questa è la Calabria".

