protocollo anti-caporalato per rider ma venerdì 24 ore sciopero, vogliamo contratto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un passo avanti verso la legalità anche se la strada per un contratto vero appare ancora lunga e tortuosa: il protocollo contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery, firmato oggi da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Assodelivery, infatti, tenta di arginare l'illegalità nel settore ma non può risolvere il nodo a monte della partita, e cioè la definizione di un contratto nazionale con cui riconoscere ai rider un rapporto di lavoro dipendente con i diritti e le tutele che gli sono propri. I ciclofattorini, restano al momento invece lavoratori autonomi e il contratto di riferimento, contestato da molti sindacati, è quello siglato tra Ugl e Assodelivery. Ed è proprio per rivendicare maggiori tutele contrattuali che ...

Ultime Notizie dalla rete : protocollo anti Gig economy. Protocollo anti - caporalato per i rider Protocollo anti - caporalato firmato da sindacati e piattaforme - Ansa . Un protocollo sperimentale per tutelare i rider dal caporalato e dallo sfruttamento. La delicata questione dei diritti dei ...

Cerimonia consegna chiave della città ai nati nel 2020 Nel sommo rispetto del protocollo anti coronavirus che vieta l'organizzazione di cerimonie pubbliche partecipate e quindi per evitare contatti e assembramenti, la chiave della città è stata ...

Protocollo anti-caporalato per i rider Avvenire Gig economy. Protocollo anti-caporalato per i rider Sindacati e piattaforme di food-delivery hanno firmato ieri un accordo contro lo sfruttamento che esclude il ricorso ad intermediari ...

Protocollo anti-Covid, parla il prof. Castellacci: “Assurdo che dopo Juve-Napoli non sia cambiato nulla” Il professor Enrico Castellacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport per parlare dei problemi inerenti al protocollo anti-Covid.

