Paolucci e il ‘borsino’ | “Da Fdi nessuna indicazione | io scettico sul centrolega”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È attraverso i social che Federico, oggi responsabile regionale per le aree interne di Fratelli d’Italia, torna a parlare delle vicende beneventane. Attenzione, in particolare, sulle prossime amministrative e a dare il là alle riflessioni disono le indiscrezioni pubblicate questa mattina da Anteprima24. Tra le voci che circolano, infatti, c’è pure quella che lo vorrebbe candidato sindaco per Fratelli d’Italia, senza il centrodestra. Ipotesi a cuicrede poco, nella convinzione che Fdi percorrerà la via unitaria del centrodestra. Allo stesso tempo, però,evidenzia ancora una volta la propria distanza da quello che definisce “il“. “Ringrazio Anteprima24 Benevento per avermi inserito nel “borsino” dei possibili candidati ...