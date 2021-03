Ogni Mattina, novità per Adriana Volpe: il programma si dimezza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ogni Mattina cambia ancora: il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8 dopo Pasqua si dimezzerà, e andrà in onda, sempre dal lunedì al venerdì, per sole due ore a fronte delle attuali quattro, a partire come di consueto dalle 9.45. Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha annunciato le novità del morning show, aggiornando in fan sulle modifiche del programma: “Sono felice di darvi la notizia che, dopo l’impresa epica di questi nove mesi di quattro ore di diretta quotidiana, Ogni Mattina da grande contenitore si trasforma in format! Saremo in diretta per due ore e saranno dense di contenuti, con la stessa leggerezza e qualità di sempre”. A gennaio la trasmissione di Tv8 aveva già subito delle variazioni: aveva cambiato linea ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021)cambia ancora: ilcondotto dasu Tv8 dopo Pasqua si dimezzerà, e andrà in onda, sempre dal lunedì al venerdì, per sole due ore a fronte delle attuali quattro, a partire come di consueto dalle 9.45. Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha annunciato ledel morning show, aggiornando in fan sulle modifiche del: “Sono felice di darvi la notizia che, dopo l’impresa epica di questi nove mesi di quattro ore di diretta quotidiana,da grande contenitore si trasforma in format! Saremo in diretta per due ore e saranno dense di contenuti, con la stessa leggerezza e qualità di sempre”. A gennaio la trasmissione di Tv8 aveva già subito delle variazioni: aveva cambiato linea ...

