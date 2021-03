Napoli, Mertens: 'Qui sono un re, posso giocare fino a 40 anni' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il ritorno in campo, il posto da titolare al centro dell'attacco, i 100 gol in Serie A , la fiducia e la forma ritrovate, Dries Mertens si sta riprendendo il Napoli dopo l'infortunio alla caviglia che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il ritorno in campo, il posto da titolare al centro dell'attacco, i 100 gol in Serie A , la fiducia e la forma ritrovate, Driessi sta riprendendo ildopo l'infortunio alla caviglia che ...

Advertising

sscnapoli : 1??0??0?? | Dries Mertens è il terzo giocatore del Napoli a segnare 100 gol in Serie A, insieme a Marek Hamsik (100… - caterinabalivo : Grande Napoli! Vittoria da Champions a Roma, continua la corsa verso l'Europa che conta e con un Mertens così inizi… - OptaPaolo : 100 - Dries #Mertens è solo il terzo giocatore del #Napoli a segnare 100 gol in #SerieA, insieme a Marek #Hamsik (1… - Stenapoli : Instant Card celebrativa della doppietta di Dries alla Roma ?? #Mertens #RomaNapoli #Napoli #ForzaNapoliSempre - MarioCantagall1 : RT @NCN_it: #MERTENS: «VORREI CONTINUARE A GIOCARE FINO A 40 ANNI. DOPO IL RITIRO VIVRÒ IN BELGIO. #NAPOLI? STO VIVENDO UNA FAVOLA» https:… -