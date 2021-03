Napoli, cancellati altri due murales in omaggio ai giovani criminali (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Proseguono le operazioni contro gli omaggi pubblici ai criminali. Rimossi un murale a Ponticelli, per un giovane ucciso come un boss, ed un altarino ai Quartieri Spagnoli dove hanno dato vita ad una lenzuolata per Ugo Russo. Questa mattina è stato rimosso un murale che era realizzato a Ponticelli per omaggiare Emanuele ‘Pisellino’ Errico vittima di un agguato a 19 anni, il 26 aprile del 2018, mentre si trovava in strada invece che agli arresti domiciliari, come avrebbe dovuto essere. Il movente dell’agguato e dell’omicidio fu una lite per la spartizione di un bottino di una rapina. Lo stesso Errico, il giorno prima di morire, aveva incendiato due scooter appartenenti a due affiliati ad un clan. Mentre ai Quartieri Spagnoli, in Vico Lungo Teatro Nuovo, è stato mantellato un altarino, dedicato a Vincenzo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Proseguono le operazioni contro gli omaggi pubblici ai. Rimossi un murale a Ponticelli, per un giovane ucciso come un boss, ed un altarino ai Quartieri Spagnoli dove hanno dato vita ad una lenzuolata per Ugo Russo. Questa mattina è stato rimosso un murale che era realizzato a Ponticelli per omaggiare Emanuele ‘Pisellino’ Errico vittima di un agguato a 19 anni, il 26 aprile del 2018, mentre si trovava in strada invece che agli arresti domiciliari, come avrebbe dovuto essere. Il movente dell’agguato e dell’omicidio fu una lite per la spartizione di un bottino di una rapina. Lo stesso Errico, il giorno prima di morire, aveva incendiato due scooter appartenenti a due affiliati ad un clan. Mentre ai Quartieri Spagnoli, in Vico Lungo Teatro Nuovo, è stato mantellato un altarino, dedicato a Vincenzo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, cancellati altri due murales in omaggio ai giovani criminali ** - fabiotempoMi : RT @cronacacampania: Napoli, cancellati i murales per il pusher Pisellino e il pregiudicato cugino del calciatore - cronacacampania : Napoli, cancellati i murales per il pusher Pisellino e il pregiudicato cugino del calciatore - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, cancellati i murales per il pusher Pisellino e il pregiudicato cugino del calciatore - mattinodinapoli : Napoli, cancellati i murales per il pusher Pisellino e il pregiudicato cugino del calciatore -