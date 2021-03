Meteo, l’anticiclone fa esplodere la primavera: temperature in aumento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Novità sul fronte Meteo con l’arrivo dell’anticiclone che fa finalmente esplodere la primavera. Bel tempo su tutta l’italia e temperature in aumento. Arriva la primavera e l’anticiclone favorirà non solo un aumento delle temperature, ma anche un miglioramento del Meteo su tutta l’Italia. Infatti nelle prossime ore avremo un disreto aumento dei valori termici, con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Novità sul frontecon l’arrivo delche fa finalmentela. Bel tempo su tutta l’italia ein. Arriva lafavorirà non solo undelle, ma anche un miglioramento delsu tutta l’Italia. Infatti nelle prossime ore avremo un disretodei valori termici, con L'articolo proviene da Inews.it.

