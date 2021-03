Mattino 5, Federica Panicucci senza mezzi termini su Ilary Blasi: “È stata…” e in studio tutti le danno ragione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Federica Panicucci è al timone di Mattino 5 da diversi anni e la sua conduzione, fresca, frizzante e diretta piace molto al pubblico che la segue e la premia con ottimi ascolti. Federica Panicucci non ha mai nascosto anche i suoi lati più fragili così come quelli più duri e , quando qualche ospite dice o si comporta in un modo che non le piace, lei non esita a bacchettarlo di chiunque si tratti anche perchè tiene molto che nella sua trasmissione sia rispettato il massimo rigore e che la sua sia una trasmissione mai sopra le righe. A L’Isola dei Famosi scontro tra Ilary Blasi e il modello Akash Kumar L’Isola dei Famosi è iniziata e quest’anno, a condurla una grintosa Ilary Blasi che ha già avuto modo di mostrare tutto il suo ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 24 marzo 2021)è al timone di5 da diversi anni e la sua conduzione, fresca, frizzante e diretta piace molto al pubblico che la segue e la premia con ottimi ascolti.non ha mai nascosto anche i suoi lati più fragili così come quelli più duri e , quando qualche ospite dice o si comporta in un modo che non le piace, lei non esita a bacchettarlo di chiunque si tratti anche perchè tiene molto che nella sua trasmissione sia rispettato il massimo rigore e che la sua sia una trasmissione mai sopra le righe. A L’Isola dei Famosi scontro trae il modello Akash Kumar L’Isola dei Famosi è iniziata e quest’anno, a condurla una grintosache ha già avuto modo di mostrare tutto il suo ...

